: 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

08.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 00:06

Düzce'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Seda Aydın idaresindeki 81 AAN 026 plakalı otomobil, Düzce-Bahçeşehir Bağlantı Yolu Metek-TOKİ Kavşağı'nda, Ali Kurt'un kullandığı 41 B 0310 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Aydın ile otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuk yaralanırken, aynı araçtaki bebek ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek ise haberi alarak olay yerine gelen Seda Aydın'ın yakınlarına teslim edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, diğer sürücü Kurt ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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