2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
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2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da seyir halindeki 2 otomobilin kavşakta çarpışması sebebiyle 1 kişi yaralandı.

Bolu'da seyir halindeki 2 otomobilin kavşakta çarpışması sebebiyle 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet caddesi İkizler sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Çayır idaresindeki 06 ASU 70 plakalı otomobil, Sercan Orhan Aydın yönetimindeki 14 AAV 952 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Aydın idaresindeki otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü Fahrettin Çayır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çayır tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Çayır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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