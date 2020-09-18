Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

18.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:08

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Yıldızdağı kayak merkezi yolu Karaçayır köyü girişinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki Peugeot marka 58 ABH 517 plakalı otomobil, D.Ö. idaresindeki Volkswagen marka 58 ABF 395 plakalı otomobille köy girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırdılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - ONUR ERDEN
ONUR ERDEN
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Cimilli İbo Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Adem Büyük Metin Oktay Eddie Newton Vedat Muriqi Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 19:08:48. #1.15#
title