Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Yıldızdağı kayak merkezi yolu Karaçayır köyü girişinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki Peugeot marka 58 ABH 517 plakalı otomobil, D.Ö. idaresindeki Volkswagen marka 58 ABF 395 plakalı otomobille köy girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırdılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA