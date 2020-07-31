2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı -Parçalara ayrılan otomobilden sağ çıktılar Samsun'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
31.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:16

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

-Parçalara ayrılan otomobilden sağ çıktılar

SAMSUN - Samsun'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada Renault Toros otomobil ise bölünerek kullanılamaz hale geldi.

Olay, Terme'nin Elmalık Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çift yönlü yolda seyir etmekte olan Deniz M. idaresindeki 55 KD 834 plakalı Renault Toros otomobil ile karşı şeritten gelen Onur Can A. hakimiyetindeki 55 KK 880 plakalı Dacia Logan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 KD 834 plakalı otomobil çeşitli noktalardan parçalara ayrıldı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Deniz M., Ayşe M. ve Asım M. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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