2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Yalnızsaray kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Yalnızsaray kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Soner K. idaresindeki 43 ABA 815 plakalı otomobil, Aslanapa ilçesi Yalnızsaray kavşağından anayola çıkan Cihan A.'nın kullandığı 06 TBD 47 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Soner K. ve yanında bulunan Mevlüt K. ile diğer aracacın sürücüsü Cihan A. yaralandı.

Yaralılar Aslanapa ve Kütahya'dan gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kısa bir süre trafiğe kapatılan yol, Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarından sonra trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA