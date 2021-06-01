2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobilin önce TIR'a ardından da aynı yönde seyreden otomobille çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobilin önce TIR'a ardından da aynı yönde seyreden otomobille çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu'nun Bucak'a bağlı Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya istikametine giden 07 HRU 97 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyir halindeki 07 AOR 157 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada virajı alamayan 07 HRU 97 plakalı otomobil karşı yönden gelen 07 ALE 971 plakalı TIR'a, ardından da solladığı otomobille çarptıktan sonra hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazayı görüp duran diğer araçtakiler de olay yerine yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Bucak Belediyesi ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Isparta'ya sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan Antalya- Isparta yolu araçların çekilmesiyle açıldı.


2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim Akca

Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 21:18:26. #1.14#

title