2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

BURDUR'un Bucak ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobilin önce TIR'a ardından da aynı yönde seyreden otomobille çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobilin önce TIR'a ardından da aynı yönde seyreden otomobille çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu'nun Bucak'a bağlı Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya istikametine giden 07 HRU 97 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyir halindeki 07 AOR 157 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada virajı alamayan 07 HRU 97 plakalı otomobil karşı yönden gelen 07 ALE 971 plakalı TIR'a, ardından da solladığı otomobille çarptıktan sonra hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazayı görüp duran diğer araçtakiler de olay yerine yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Bucak Belediyesi ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Isparta'ya sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan Antalya- Isparta yolu araçların çekilmesiyle açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim Akca