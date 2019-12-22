2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı
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2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

22.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:14
2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı

'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, İslahiye-Fevzipaşa karayolu 6. Kilometresi Hanağzı Mahallesi 'nde meydana geldi. Nurdağı istikametine seyir halinde S.D. yönetimindeki 27 SH 998 plakalı otomobil Hanağzına Mahallesine dönmek istediği esnada K.G. yönetimindeki 27 C 2163 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 27 SH 998 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. ve araçta bulunan eşi H.D. ile 27 C 2163 plakalı araçta bulunan H.G. ve kardeşi A.G yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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