2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
30.07.2020 03:16 | Son Güncelleme: 30.07.2020 03:33
Antalya'nın Akseki ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hilal Baş idaresindeki 07 AJE 173 plakalı otomobil, Murtiçi Mahallesi Gökçebel mevkisinde, Derya Yıldırım yönetimindeki 06 EA 3176 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA