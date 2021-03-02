"2. Oto-Odyoloji Kongresi" çevrim içi ortamda düzenlenecek

"2. Oto-Odyoloji Kongresi", İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde 6-7 Mart'ta çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.

Kongre Bilimsel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığını Prof. Dr. Onur Odabaşı'nın yapacağı ve alanında uzman konuşmacıların katılacağı kongrede, otoloji ve odyoloji ile ilgili güncel konuların ele alınacağını aktardı.

Kongrenin tıp ve sanat alanından farklı bölümleri bir araya getirmesi ile multidisipliner yaklaşımın önemine dikkati çekeceğini belirten Bulut, "Geçen yıl, pandemiden hemen önce yüz yüze yapılan ilk kongreden çok güzel geri dönüşler aldık. Bu yıl pandemi nedeniyle kongre online olacak." ifadesini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Bulut, ilginin ve katılımın yüksek olduğu kongrenin konuşmacılar ve katılımcılar için her yönüyle faydalı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük