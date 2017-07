2. Osb Yatırımcıları Etso'da Buluştu

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımcılar, OSB Müdürlüğü tarafından Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.



2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın başkanlık etti. 1. etapta arsa tahsisi yapılan firmaların temsilcilerinin katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, bölgede birinci etapta yerel müteşebbislere öncelik tanıdıklarını ifade ederek, projelerin bir an önce hayata geçmesi için zaman zaman yatırımcılarla bir araya gelip istişarelerde bulunacaklarını söyledi.



İkinci etapta ise ağırlıklı olarak, Cazibe Merkezleri Programı kapsamda yatırım yapmak isteyen firmalara geçici tahsisler yapıldığını kaydeden Özakalın, "166 hektarlık ikinci etapla ilgili çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Burada arsa tahsisi yapılan firmaların da Bakanlık nezdindeki işlemlerinin en kısa sürede tamamlanıp yatırımlarını gerçekleştirmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah 2. OSB tam anlamıyla faaliyete geçtiği zaman şehrimizin sanayisi gelişecek, üretim ve istihdam artacak, ekonomisi güçlenecek" dedi.



Yatırımcıların katılımıyla düzenlenen istişare toplantılarında, çalışmaların yol haritasının belirleneceğini anlatan Özakalın şunları söyledi; "Firmalarımız şu anda yatırımlarıyla ilgili inşaat projelerini hazırlatıyor. Bu aşamada 2. OSB Bölge Müdürlüğümüz de, bütün imkanları ve personeliyle teknik ve altyapı desteği vererek, işletmelerin bir an önce üretime başlaması için seferber oldu. Bölgede çalışmaların her geçen gün bir adım daha ileriye götürülmesi bizleri mutlu ediyor."



Özakalın ayrıca, geçtiğimiz gün 2. etap altyapı çalışmalarında kredi kullanımı konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte gerekli evrakları imzalayarak bu konudaki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.



Toplantıda daha sonra yatırımcılar, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya tarafından bilgilendirildi. Karakaya, çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu toplantıları düzenlemekteki amacımız; çalışmaların zamanında tamamlanması, yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi ve müteşebbislerimizin yatırımlarını en kısa sürede tamamlayıp üretime başlamasına yardımcı olmaktır. Bizler mesai mefhumu gözetmeden yatırımcılarımıza her konuda yardımcı olmaya ve onların önünü açmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.



Toplantıda, son yönetim kurulu toplantısında ruhsat ve benzeri harç miktarlarının belirlendiği ifade edilerek, bu miktarların asgari seviyede tutularak yatırımcılara kolaylık sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.



Toplantıya iştirak eden yatırımcı firmaların temsilcileri de, taleplerini dile getirerek, 2. OSB yönetimine çabalarından dolayı teşekkür ettiler. - ERZURUM