2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında

06.02.2021 17:40 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:47
2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otoyol gişelerinde yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya, başka bir otomobilin neden olduğu ortaya çıktı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otoyol gişelerinde yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya, başka bir otomobilin neden olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, gişeye yanaşan otomobil, diğer otomobilin sıkıştırması sonucu beton bariyere çarpıyor. 

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Gişeleri'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile Havva Ovacıklı (66), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise hastanede tedavi altına alındı.

AYNI GİŞEYE GİRİNCE KAZAYA NEDEN OLUNCA KAÇTI

Polis kazanın ardından otoyol gişelerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden ölen Ali İlkimen'in kullandığı 20 HA 949 plakalı otomobili gişeye yanaştığı sırada yan taraftan gelen 09 ACV 15 plakalı otomobilin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Kazaya neden olan otomobilin kısa süre durduktan sonra İzmir yönüne doğru gittiği tespit edildi. Polis, plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü O.B.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında
2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında
2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında
2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında
2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında
2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında
2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında
2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Didem Kınalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Metin Oktay Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Antalya Kocaeli Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 17:54:33. #1.16#
title