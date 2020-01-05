2. ölüm yıl dönümünde Münir Özkul kimdir? Münir Özkul nereli?

05.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 05:00

Adile Naşit ile yer aldığı yapımlarla en beğenilen çiftler arasında yer alan Münir Özkul, sayısız ödül aldı ve bunun yanında da Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. Demans ve akciğer hastalığı ile mücadele etti, 5 Ocak 2018'de aramızdan ayrıldı. Müir Özkul mezarı nerede? İşte detaylar...

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

Usta oyuncu Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Sanat hayatına henüz lise öğrencisiyken 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde başladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam etti.

1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonel anlamda ilk işini yapmış oldu. Ardından Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Küçük Sahne'ye geçti. Bu dönemde John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda yer aldı. Daha sonra 1958-59 yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, 1959-60 döneminde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve 1960-62'de Istanbul Aksaray'daki Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla kurduğu kendi topluluğunda çalıştı. 1963-67 arasında çeşitli topluluklarla turnelere çıktı.

İSMAİL DÜMBÜLLÜ'NİN KAVUĞUNUN SAHİBİ OLDU

1978'de yeniden Şehir Tiyatroları'na dönen Özkul, 1983-84'te, Jean Anouilh'in "Generalin Aşkı" oyunuyla Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1980'lerin ortalarında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna katıldı, dört oyunda rol aldıktan sonra sahnelere veda etti. 1968'de Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil'in Kanlı Nigar oyunundaki rolüyle İlhan İskender Armağanı'nı kazandı. Bundan ötürü de İsmail Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğu Özkul'a verdi. Daha önce de oynadığı Haldun Taner'in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1978) oyunundaki rolüyle Avni Dilligil (1978), Ulvi Uraz (1979), İsmet Küntay (1979) ve İsmail Dümbüllü (1980) ödüllerini kazandı.

Özkul 1950'lerden itibaren sinemada boy göstermeye başladı. dikkat çeken ilk projeleri ise; Edi ile Büdü, Balıkçı Güzeli ve Kalbimin Şarkısı'dır. 1970'li yıllarda, Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde roller aldı. En bilinen rollerinden biri Hababam Sınıfı serisindeki "Kel Mahmut" karakteri oldu. Özkul'un kadrosunda yer aldığı bazı filmler şöyle; Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler.

EN İYİ ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Münir Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandırdığı "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yaptı.

DEVLET SANATÇISI UNVANI VERİLDİ

90'lı yıllarda az da olsa dizxilerde yer aldı; Uzaylı Zekiye, Ana Kuzusu ve Şaban ile Şirin gibi dizilerde rol aldı. Son olarak 2000'li yılların başında, Hamdi Alkan'ın canlandırdığı "Yarmagül" karakterinin dedesini oynadığı Reyting Hamdi televizyon programında kamera karşısına geçti. 1980'de 40'ıncı sanat yılı, 1996 yılında da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede 55'inci sanat yılı kutlandı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Münir Özkul'a "Devlet Sanatçısı" ünvânı verildi.

UZUN SÜRE ALKOLLE MÜCADELE ETTİ

Başarılı oyuncu, dört kez evlendi ve bu evliklerden üç çocuk sahibi oldu. İlk eşi Şadan, ikinci eşi Suna Selen, üçüncü eşi Yaşar ve son eşi 1986'da evlendiği Umman Özkul'dur. Hayatının önemli bir kısmını alkolle savaşarak geçiren Özkul, 1990'lı yılların ortasında alkolü tamamen bıraktı.

2003 yılından beri demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile savaşan Özkul, 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evinde 92 yaşında hayatını kaybetti. 7 Ocak 2018'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Bakırköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.