2 ölü yunus sahile vurdu

2 ölü yunus sahile vurdu

Zonguldak Alaplı İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu.

2 ölü yunus sahile vurdu

Zonguldak Alaplı İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu. Edinilen bilgiye göre, Deniz açıklarından sahile akıntıyla sürüklenen 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu. Yunusların, açıkta öldükten sonra akıntıyla sahile geldiği belirten vatandaşlar son aylarda yaşanan benzer vaakalara anlam veremediklerini söyledi. Yunuslar belediye yetkilileri tarafından inleme yapıldıktan sonra olay yerinden kaldırıldı.
(Ertuğrul Yüksel/İHA)

Kaynak: İHA
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