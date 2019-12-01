2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu sayıldı

01.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:13

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile Diyarbakır'dan Bursa'ya geziye gelen, bir öğrencinin rahatsızlanması üzerine emniyet şeridinde duran otobüsten inen öğrencilere çarparak 2'sinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Sadrettin Ersoy'un (39) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanı tarafından okunan bilirkişi raporunda, hafif ticari araç sürücüsü asli, otobüsün şoförleri ise tali kusurlu sayıldı.

Kaza, 2017 yılı Temmuz ayında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi- Gemlik gişeleri yakınlarında meydana geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile Diyarbakır'dan hava yoluyla İstanbul'a, oradan da karayoluyla Bursa'ya geziye gelen, içinde yaşları 13 ile 15 arasında değişen kız öğrencileri taşıyan 3 otobüs, bir öğrencinin midesinin bulanması nedeniyle Karsak gişeleri yakınlarında durdu. Rahatsızlanan öğrencinin de aralarından bulunduğu öğrenciler, Kaan Selvi yönetimindeki 34 ZN 5236 plakalı otobüsten indi. Bu sırada aynı yöne giden Sadrettin Ersoy yönetimindeki 16 JDL 86 plakalı hafif ticari araç, öğrencilerin arasına daldı. Kazada, öğrenciler Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13) öldü, 1'i öğretmen, 16 kişi de yaralandı. Kazadan sonra sürücü Sadrettin Ersoy tutuklanarak cezaevine konulurken, otobüsün şoförleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

ÖNCE BARİYERLERE SONRA OTOBÜSE ÇARPTIMBursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sadrettin Ersoy ile otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sadrettin Ersoy, son duruşmada hazır bulundu. Hakan Taşpınar ile Kaan Selvi ise duruşmaya katılmadı. Sadrettin Ersoy, mahkemede, "Aracımda ailemle beraber İstanbul'dan Bursa'ya geliyordum. Bursa istikametine doğru 100 kilometre hızım vardı. Hava karanlıktı. Kazanın olduğu yerde ışıklandırma yoktu. Yanımda babam vardı. Önümde giden otobüslerin hareketli olup olmadığını babama sordum. Babam da 'Gidiyorlar' dedi. Ancak biraz daha yaklaştığımda dörtlülerin yanar vaziyette olduğunu 20 metre kala fark ettim. Frene bastım. Başka bir araç sıkıştırınca büyük bir kazaya sebep veririm düşüncesiyle emniyet şeridine doğru direksiyonu kırdım. Önce bariyerlere, sonra da otobüse çarpmışım. Hava yastıkları açılınca görüş alanım kapandı. Arabada babam, eşim, oğlum ve amcam vardı. Onları öldü zannettim. Hemen emniyet kemerlerini açtım. Aşağıya indiğimde kalabalığı görünce şoke oldum. Otobüslerin yolda gerekli güvenlik önlemlerini almadıklarını gördüm" savunmasını tekrarladı.BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTIMahkeme heyeti, duruşmada bilirkişiden gelen raporu okudu. Rapora göre, hafif ticari araç sürücüsü asli, otobüs şoförleri ise tali kusurlu sayıldı. Rapordan sonra söz alan Sadrettin Ersoy, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.