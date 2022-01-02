2 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! 2 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 3 Ocak korona tablosu! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! 2 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 3 Ocak korona tablosu!

2 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! 2 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 3 Ocak korona tablosu!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar 2 Ocak Pazar koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 2 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 2 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. 2 Ocak Pazar korona tablosu!

2 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı?

2 OCAK PAZAR KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

2 Ocak Pazar bugün koronavirüs vaka, hasta sayıları henüz açıklandı.

2 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! 2 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 3 Ocak korona tablosu!

GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYINIZ!

3 OCAK PAZAR TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

3 OCAK PAZAR TEST SAYISI

3 Ocak'ta 362 bin 836 koronavirüs testi yapıldı.

3 OCAK PAZAR VAKA SAYISI

3 Ocak'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı 33 bin 520 olarak açıklandı.

3 OCAK PAZAR VEFAT SAYISI

3 Ocak'ta vefat sayısı 129 olarak gerçekleşti.

3 OCAK PAZAR İYİLEŞEN SAYISI

3 Ocak'ta 22 bin 161kişi iyileşti.

Son dakika haberleri... Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti

 Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title