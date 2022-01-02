2 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! 2 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 3 Ocak korona tablosu!

2 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı?

2 OCAK PAZAR KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

2 Ocak Pazar bugün koronavirüs vaka, hasta sayıları henüz açıklandı.

GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYINIZ!

3 OCAK PAZAR TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

3 OCAK PAZAR TEST SAYISI

3 Ocak'ta 362 bin 836 koronavirüs testi yapıldı.

3 OCAK PAZAR VAKA SAYISI

3 Ocak'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı 33 bin 520 olarak açıklandı.

3 OCAK PAZAR VEFAT SAYISI

3 Ocak'ta vefat sayısı 129 olarak gerçekleşti.

3 OCAK PAZAR İYİLEŞEN SAYISI

3 Ocak'ta 22 bin 161kişi iyileşti.

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