2 Ocak 2022 Haberleri
2 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
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- Sahnedeki görüntüleri olay olan Tuğba Özerk'e dinleyiciler isyan etti: Sarhoş çıktı
- Eğitime kar engeli! Hayatı felç eden yağış nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
- Çin, yeni yılın ilk gününde Mars görüntülerini paylaştı
- Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti
- İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! Kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi
- 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresini kimse tahmin edemezdi
- Meteoroloji gün verip uyardı! Tam 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
- Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bakmadılar
- Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları bir bir anlattı
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi
- Şeyma Subaşı, sevgilisi ile öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı
- Yılbaşında işlenen cinayetin şüphelisi görme engelli çıktı
- Soyup ateşe verdiği eve saatler sonra tekrar gelip hırsızlık yaptı
- Kankası Acun'un yolundan gidiyor! Mesut Özil'in satın almak istediği takım çok şaşırtacak
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