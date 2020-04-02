2 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor Yer bezlerini kullanarak hem hijyeni sağlıyor, hem de formunu koruyorKoronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol...

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor Yer bezlerini kullanarak hem hijyeni sağlıyor, hem de formunu koruyor Koronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol da farklı çalışma metoduyla dikkatleri üzerine çekti. Evinde yer bezlerini kullanarak hijyeni sağlayan milli sporcu, bir yandan da sporunu yaparak formda kalıyor Koronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol da farklı çalışma metoduyla dikkatleri üzerine çekti. Evinde yer bezlerini kullanarak hijyeni sağlayan milli sporcu, bir yandan da sporunu yaparak formda kalıyor Görme engelli milli sporcular Paralimpik Oyunları'na video konferans yöntemiyle hazırlanıyorGenel sekreter Ayhan Yıldırım: Amaç; sporcularımızın aktif şeklinde antrenman yapmasıAntrenör Ferhat Esat Beyoğlu: Performansımızı korumak için evde egzersiz yapıyoruz TFF TOPLANIYOR Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'da alınan kararlar sonrasında toplantı yapacak.

Kaynak: DHA