2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajı 02-04-2021

2008 Yılında Birleşmiş Milletler, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmden kaynaklanan problemlere çözümler üretmek amacıyla, 2 Nisan gününü "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ilan etmiştir.

2008 Yılında Birleşmiş Milletler, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmden kaynaklanan problemlere çözümler üretmek amacıyla, 2 Nisan gününü "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ilan etmiştir. Nisan ayı süresince her yıl, otizme ilişkin sorunlar ve çözüm yolları tartışılmakta, araştırmalar teşvik edilmekte ve erken teşhisin öneminin altı çizilmektedir.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak biz de bu anlamlı günde; "otizm bir eksiklik değil, farklılıktır; farkındayız ve sizin yanındayız" diyoruz.

Kaynak: Habermetre