2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajı 02-04-2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajı 02-04-2021

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajı 02-04-2021
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

2008 Yılında Birleşmiş Milletler, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmden kaynaklanan problemlere çözümler üretmek amacıyla, 2 Nisan gününü "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ilan etmiştir.

2008 Yılında Birleşmiş Milletler, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmden kaynaklanan problemlere çözümler üretmek amacıyla, 2 Nisan gününü "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ilan etmiştir. Nisan ayı süresince her yıl, otizme ilişkin sorunlar ve çözüm yolları tartışılmakta, araştırmalar teşvik edilmekte ve erken teşhisin öneminin altı çizilmektedir.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak biz de bu anlamlı günde; "otizm bir eksiklik değil, farklılıktır; farkındayız ve sizin yanındayız" diyoruz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajı 02-04-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 22:25:36. #1.14#

title