2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Kütahya'da, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla program düzenlendi.



Fethi Güzen Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Okul müdürü Mehmet Kabadayı, burada yaptığı konuşmada, otizmin bir eksiklik olmayıp farklılık olduğunu söyledi.



Fethi Güzen Özel Eğitim Uygulama Merkezi olarak bu yıl ki sloganlarını, "Biz de varız, biz her yerdeyiz" olarak belirlediklerini dile getiren Kabadayı, şunları kaydetti:

"Aradan geçen kısa zamana rağmen çok uzun bir yol alan kurumumuz bugün sadece ilimizde değil çevre illerden de adından söz ettirir hale gelmiştir. 75 öğrencimize ve ailesine bireysel eğitim veren kurumumuz aynı zamanda düzenlediği etkinliklerle otizmin toplumsal farkındalığının artırılmasında da önemli bir rol oynamaktadır."

Konuşmanın ardından merkezin yıl içerisinde yapmış olduğu etkinlikleri içeren bir slayt gösterisi sunuldu.



Daha sonra otizmli çocuklar, işaret dili ile şarkı söyleyip semazen gösterisi sundu.

Otizmli çocukların farklı özelliklerinin anlatıldığı görsel hafıza oyunu, spor gösterisi, 7'den 77'ye hayatımız, koro ve tiyatro oyunu da ilgi izlendi.



Otizmli çocukların gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Programda, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, otizmli çocukların katılmış oldukları bazı yarışmalarda elde ettikleri başarı ödüllerini taktim etti.