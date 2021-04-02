2 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! 2 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir? 2 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!
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2 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! 2 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir? 2 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
2 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! 2 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir? 2 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 Nisan Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 2 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2 Nisan Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

BİRBİRİMİZİN FARKINDA OLALIM

2 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! 2 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir? 2 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!

Muhterem Müslümanlar!

Her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve ahiret mutluluğunun peşinde, zorlukları aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız gereği sevinci ve hüznü, neşeyi ve kederi birlikte yaşamaktayız. Çeşitli hastalıklar, sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında down sendromu ve otizm gibi gelişim farklılıklarıyla da karşılaşmaktayız. Yaşanan her zorluğun, çekilen her zahmetin, öğretici ve insanı geliştirici bir boyutu vardır. Zorluk ve sıkıntıları göğüslemek, her halimizde Allah Teâlâ'nın rızasını gözetmek, insanda kemal sıfatlarının açığa çıkmasına vesile olur.

Aziz Müminler!

Gelişim farklılıkları hakkında doğru bilgilenmemiz, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarını araştırıp ehil ellerden destek almamız gerekir. Bu tür durumlarda erken tanı ve buna bağlı olarak doğru tedavilerin ve bilhassa uygun eğitimin vaktinde başlaması son derece önemlidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Down sendromlu ve otizmli kardeşlerimizin ve ailelerinin, hayatın hiçbir alanında kendilerini yalnız hissetmemeleri için hepimize sorumluluklar düşmektedir. Kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, gereken desteği göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak dini ve insani görevimizdir.

Değerli Müminler!

Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir."1 O halde birbirimizin farkında olalım. Kardeşlerimizle insan onuruna yakışır bir ilişki ve samimi bir yakınlık kuralım. Sonra da ellerimizi Rabbimize açalım, tam bir teslimiyet içinde O'na boyun eğip sabır ve şifa dileyelim. Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar kılacak bir kulluk bilincine eriştirmesini O'ndan niyaz edelim.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadisiyle bitiriyorum: "Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir."

Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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