2 Nisan 2021 Haberleri

2 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek
- İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı
- Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi
- Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı
- Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu
- Hastanede yatak bulunmadığı için öldüğü iddia edilen kadınla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama
- 18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı
- Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız
- Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor
- Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber
- Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı
- İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna devam kararı
- Özge Özpirinçci'nin ünlü isimlerle kutladığı doğum günü partisini polis bastı
- Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu
- ABD Kongresi önünde polise saldırı, bina giriş çıkışlara kapatıldı
- Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
- 'Babama gidiyorum' diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu
- Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi
- 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti
- Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor
- Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı
- Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi
- İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı
- Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası
- Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu
- Diyet yapacaklar dikkat! Konunun uzmanı bir tehlikeye karşı açık açık uyardı
- Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi
- Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı
- Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur
- Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı
- Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı
- Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu
- Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi
- AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı
- AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok
- Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti
- AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz
- Dünyanın en zengin kulübünün hocası Guardiola, transfer piyasasının pahalılığına isyan etti