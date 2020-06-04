2'nci yargı paketini içeren kanun teklifi, komisyondan geçti
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2'nci yargı paketini içeren kanun teklifi, komisyondan geçti

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 2'nci yargı paketini içeren 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' kabul edildi.

2'nci yargı paketini içeren kanun teklifi, komisyondan geçti
04.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:28

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 2'nci yargı paketini içeren 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanlığı'nda, 2'nci yargı paketi kanun teklifini görüşerek kabul etti. Düzenlemeyle duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılması halleri arasına 'yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması' hali de eklenecek. Bu durumda, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta ara buluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri eklenecek. Hakimin reddi talebine ilişkin karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak da verilebilecek. Ret nedeni sabit olmasa bile merci bunu muhtemel görürse ret talebini kabul edebilecek. Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamayacak. Davaların gereksiz yere uzamasının önlenmesi ve çelişkinin giderilmesini de amaçlayan teklif, hakimin reddine ilişkin merci kararlarına karşı dava konusunun miktar ve değerine göre derhal istinaf kanun yoluna başvurulabilecek. Hakim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilecek. Bu takdirde hakim, tayin ettiği kesin süreye konu olan işlemi, hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklayacak ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarını açıkça tutanağa geçirerek ihtar edecek. Kesin olduğu belirtilmeyen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilecek, bu şekilde verilecek ikinci süre kesin olacak ve yeniden süre tanınmayacak.

GÖRÜNTÜLÜ DURUŞMASes veya görüntü nakli yoluyla duruşmanın yapılması usulü yeniden düzenlenecek. Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine karar verebilecek. Mahkeme, tarafların rızası olmak kaydıyla tanığın, bilirkişinin veya uzmanın aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar verebilecek. Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine resen karar verebilecek.CELSE HARCI KALKIYORCelse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek. Teklifle istinaf yoluna başvurulabilen kararlar değiştirilerek istinafın kapsamı genişletilecek. Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf; bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek ve itirazın reddi durumunda istinaf kanun yoluna başvurabilecek.DURUŞMA YAPILMADAN KARAR VERİLEBİLECEK

'Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun, duruşma yapılmadan verilecek kararları düzenleyen maddesi de değiştiriliyor. Yargılamada bulunan eksiklikler, duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasından sonra başvurunun esastan reddine veya yeniden esas hakkında duruşma yapılmadan karar verilebilecek. Mahkemece uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması durumunda da duruşma yapılmadan karar alınabilecek.


Kaynak: DHA

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