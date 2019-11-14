2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Volkan Can
açıklamalarda bulundu.
Yeni göreviyle birlikte öncelikli planlarının alt liglerde tek tip futbolcusu sözleşmesi olduğuna değinen Can, "İlk önce bizim lisanslarla, futbolcularla ilgili belgeleri tek tip hale getirip federasyona sunmamız lazım. Mesela transfer olan futbolcu her kulüpte farklı ücretler alıyor, bizim kulüplerimizin gelirleri yıllık 2-2,5 milyon TL arasında değişiyor. Ama belediye takımları aramızda rekabette bayağı farklılıklar yaratıyor. Onun için başkanlarımızla konuşup bunu tek tip sözleşmelere dönüştürebilirsek, kulüplerimiz artı bir gelir elde edecekler. Bir de bizim 'Maç Başı Sistemi' diye bir sistemimiz var, futbolcuların gelirlerini 24 maça bölmek istiyoruz. Orada oynayan ve oynamayan olarak yarışmacı bir futbolcu topluluğu oluşturmak istiyoruz. Çünkü sabit parasını aldıktan sonra biliyorsunuz alt liglerde özellikle futbolda oyuncular kendilerini daha çok salıyor. Bu yüzden ilk projemiz bu olacak, tek tip projeye, sözleşmeye dönebilirsek kulüplerimizin borçlarının bir kısmını daha düşürebiliriz" açıklamasında bulundu.
- İstanbul