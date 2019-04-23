2'nci Uluslarası Gaziantep Opera Bale Festivali'nde Renkli Görüntüler

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 2'nci Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyov'un sevilen eseri "Arşın Mal Alan" opereti, GAÜN Mavera Kültür Sanat Merkezi Ana Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karabağ'ın Şuşa şehrinde genç bir tüccar olan Esger'in kurnaz arkadaşı Süleyman'ın yardımıyla,arşın malcı (kumaş satıcısı) kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği bir evdeki Soltanbey'in kızı Gülçöhre'yi görüp aşık oluşunun hikayesini anlatan operet, Samsun Devlet Opera ve Balesi oyuncuları tarafından sergilendi. Librettosu Üzeyir Hacıbeyov'a ait olan, genç tüccar Esger'i Gürkan Sezgin, güzel Gülçöhre'yi ise Eda Bingöl Gürkan'ın oynadığı operette, orkestra ve koro şefliğini Marco Morrone, rejisörlüğünü Hafız Guliyev, koreografisini Özgün Barılı, dekor uyarlaması Hakkı Kandır, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Azerice oynanan, yaklaşık 1,5 saat süren, konusu ve oyuncuların sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan 2 perdelik eserin sonunda, izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı. Festivalin devamında çocuklar için özel temsil sunulacak. 24 ve 25 Nisan'da Onat Kutlar Sahnesi'nde "Sihirli Dünya" isimli çocuk oyunu sergilenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA