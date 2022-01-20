2'nci Uluslararası satranç turnuvası başlıyor

Menteşe Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe Satranç İl Temsilciği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Satranç Turnuvası 22 Ocak 2022 Cumartesi günü başlıyor.

Menteşe Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe Satranç İl Temsilciği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Satranç Turnuvası 22 Ocak 2022 Cumartesi günü başlıyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün hamlesiyle başlayacak müsabakalarda Menteşe Belediyespor satranç sporcuları Fransa, Gürcistan, İran ve Ürdün'den turnuvaya katılacak satranç sporcuları ile karşılaşacak. Müsabakalar 5 gün sürecek. - MUĞLA

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