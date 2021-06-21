2'nci Lig'e yükselen bedensel engelli basketbolcuları vali karşıladı
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2'nci Lig'e yükselen bedensel engelli basketbolcuları vali karşıladı

2'nci Lig'e yükselen bedensel engelli basketbolcuları vali karşıladı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Spor

TOKAT'ta geçen yıl kurulan Zile Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 3'üncü Lig'de başarı sağlayarak bir üst lige yükseldi.

TOKAT'ta geçen yıl kurulan Zile Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 3'üncü Lig'de başarı sağlayarak bir üst lige yükseldi. Takımı karşılayan Tokat Valisi Ozan Balcı, sporculara çeşitli hediyeler verdi. 

Geçen yıl kurulan Zile Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bir yılda büyük başarı kaydetti. Takıma müsabakalarda kullandıkları tekerlekli sandalyeler Tokat Valiliği tarafından alındı. Yalova'da oynanan Tekerlekli Basketbol 3'üncü Lig grup müsabakaları sonrası 2'nci Lig'e yükselen takımı Tokat Valiliği önünde karşılayarak tebrik eden Vali Ozan Balcı, sporculara hediyeler verdi.

Takımın başarısından mutluluk duyduğunu belirten Vali Balcı, "İnsana dokunmaktan, değer üretmekten çok mutlu oluyorum. Yaklaşık 1,5 yıl önce Zile Engelli Spor Kulübü yanıma gelmişti. Basketbol oynayabilmek için tekerlekli sandalye desteği istemişlerdi. Biz de onlara yardımcı olduk. Ufak bir dokunuşla nice güzel başarılar elde ediyorlar. Bugün de engelliler kulvarında 2'nci Lig'e yükselmiş olarak geldiler. Kendilerini kutluyorum. Engelli sporcularımıza spor alanında ve her alanda desteğimizin tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Her zaman onların yanında ve yakınındayız" dedi.

Takım antrenörü Hayri Kıyıcıoğlu ise "Pandemi dolayısıyla çalışmalarımız çok kısıtlı geçti. Fakat aldığımız özel izinlerle 15-20 günlük çalışmayla lige katılabildik. Taktiklerimizi sahada çalışamadan kağıt üzerinde arkadaşlarla paylaşarak hazırlandık. Oynadığımız müsabakada 1 mağlubiyet alarak play-off oynama hakkı kazandık. Diğer gruplardan gelen takımlarla yaptığımız tek devre lig usulü maçlarda da dereceye girerek 2'nci Lig'e yükselmeye hak kazandık. Mutluyuz, gururluyuz. İlk yılımızda bir üst lige atlamaktan gururluyuz" diye konuştu.

2'nci Lig'e yükselen bedensel engelli basketbolcuları vali karşıladı
2'nci Lig'e yükselen bedensel engelli basketbolcuları vali karşıladı
2'nci Lig'e yükselen bedensel engelli basketbolcuları vali karşıladı
2'nci Lig'e yükselen bedensel engelli basketbolcuları vali karşıladı
2'nci Lig'e yükselen bedensel engelli basketbolcuları vali karşıladı
2'nci Lig'e yükselen bedensel engelli basketbolcuları vali karşıladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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