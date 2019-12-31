2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü
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2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü

ELAZIĞ'da, Ahmet E.'nin (35), tabela astığı sırada dengesini kaybederek, 2'nci kattan taksinin üzerine düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

31.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:04
2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü

ELAZIĞ'da, Ahmet E.'nin (35), tabela astığı sırada dengesini kaybederek, 2'nci kattan taksinin üzerine düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez 'de meydana geldi. Bir iş yerinin reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan tabelacı Ahmet E., 2'nci kattan dengesini kaybederek, taksinin üzerine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet E.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla 'ne götürüldü. 

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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