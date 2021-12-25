2'NCİ KATIN PENCERESİNDEN DÜŞEN CENNET, AĞIR YARALANDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2'nci kattaki evin açık bırakılan penceresinden düşen Cennet Keskin (7), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Ofis Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Babaannesinin evinde kalan Cennet Keskin, açık bırakılan pencereden beton zemine düştü. Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Keskin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin'i ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Keskin, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Keskin'in tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği belirtildi. Cennet Keskin'in, anne ve babası ayrı yaşadığı için babası Ahmet Keskin ve kendisiyle aynı adı taşıyan babaannesinde kaldığı öğrenildi.