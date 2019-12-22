2'nci Gazi Yarı Maratonu Gaziantep'te gerçekleştirildi

22.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:05

Yaklaşık bin katılımcının koştuğu 2'nci Gazi Yarı Maratonu, Gaziantep'te gerçekleşti. Büyük bir şölen havasında geçen yarışta birincilikleri milli atletler Sezgin Ataç ve Esma Aydemir kazandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın da yer aldığı startla birlikte başlayan koşu kapsamında ayrıca 5 kilometrelik halk koşusu da yapıldı. 21.1 kilometrelik yarış sonunda erkeklerde Sezgin Ataç, 1: 03: 54 ile birinci olurken, Saffet Elkatmış 1: 04: 07, Alper Demir de 1: 04: 26 ile podyuma çıkmayı başardılar. Kadınlar mücadelesinde ise Esma Aydemir, Yayla Kılıç ve Fatma Demir ilk üçte finiş gördüler. Esma Aydemir, 1: 15: 37 koşarken, Yayla Kılıç 13 saniye farkla (1: 15: 50) 2'nci, Fatma Demir de 1: 16: 36 ile 3'üncü oldu.

Kaynak: DHA

Finişin ardından yapılan kupa ve ödül töreninde atletlere ödülleri verilirken Gazi Yarı Maratonu'nda yaş gruplarıyla birlikte 130 bin lira para ödülü dağıtıldı.