2. nakiller ne zaman 2021? LGS 2. Nakil sonucu sorgulama ekranı!
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2. nakiller ne zaman 2021? LGS 2. Nakil sonucu sorgulama ekranı!

2. nakiller ne zaman 2021? LGS 2. Nakil sonucu sorgulama ekranı!
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Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS 2. nakil tercih sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. 2-6 Ağustos tarihleri arasında tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak içerisinde bekleniyordu. Peki, 2. nakiller ne zaman 2021? LGS 2. Nakil sonucu sorgulama ekranı!

Binlerce adayı yakından ilgilendiren LGS 2. nakil tercih işlemleri 2-6 Ağustos tarihleri arasında alındı. LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar LGS 1. nakil tercihlerini 26-30 Temmuz tarihleri arasında yaparken 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklandı. Peki, 2. nakiller ne zaman 2021? LGS 2. Nakil sonucu sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde…

2. NAKİLLER NE ZAMAN 2021?

LGS 2. nakil tercih sonuçları 9 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde MEB tarafından açıklandı.

LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARININ ARDINDAN HERHANGİ BİR KURUMA YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?

LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 9-13 Ağustos tarihleri arasında Boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak. 20 Ağustos tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeler tamamlanacak.

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