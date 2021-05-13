"2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"
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"2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"

'2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye bin 100 TL tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye bin 100 TL tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında yaklaşık 2,2 milyar lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, "Böylece Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık, yardımlarımızı hızlı ve etkin bir şekilde hak sahiplerine ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık" dedi.

Yardım ödemelerinin ihtiyaç sahibi hanelerin banka hesaplarına ve PTT kartlarına yatırıldığını anımsatan Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunmayan veya PTT Kart kullanmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını aktardı. Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemelerinin salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapıldığını kaydetti.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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