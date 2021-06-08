2 milyonluk yatırıma ilk kaynak Başkan Özdemir'den
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2 milyonluk yatırıma ilk kaynak Başkan Özdemir'den

2 milyonluk yatırıma ilk kaynak Başkan Özdemir'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 2 milyon liralık "Canlı Hayvan Pazarı Modernizasyonu Projesi"nde ilk kaynağı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptı.

Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 2 milyon liralık "Canlı Hayvan Pazarı Modernizasyonu Projesi"nde ilk kaynağı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, geçen ay içerisinde yapılan yer tesliminin ardından modernizasyon çalışmaları başlayan Havza Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı incelemelerin ardından burada yüklenici firma yetkilisi Hami Yıldırım'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Sebahattin Özdemir daha sonra baret takarak modernizasyon çalışmasını başlatan ilk kaynağını yaptı. Özdemir, "1 milyon 947 bin 937 liraya mal olacak canlı hayvan modernizasyonu çalışmalarına başladık. İnşallah yağışlar başlamadan çalışmalar tamamlanacak. Yapılan çalışmalarımızda önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını koruma ve burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize modern bir hizmet sunmak. Yapılacak olan çalışma ile bölge çiftçimize hizmet edecek olan canlı hayvan pazarımız modern bir hale gelecek. Projemiz tamamlandığında hem insanlarımızı hem de hayvanlarımız yazın sıcaktan kışın yağmurdan koruyacak kapalı bir hayvan pazarına kavuşacağız. Halkımıza ve bölge çiftçimize hayırlı olsun" dedi.

Hami Yıldırım ise çalışmalarının ön görülen süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Başkan Özdemir'e Havza Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük eşlik etti. - SAMSUN

2 milyonluk yatırıma ilk kaynak Başkan Özdemir'den
2 milyonluk yatırıma ilk kaynak Başkan Özdemir'den
2 milyonluk yatırıma ilk kaynak Başkan Özdemir'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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