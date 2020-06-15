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2 milyon öğrenci, EBA TV derslerini TV+'ta izledi

Pandemi döneminde eğitime evden devam eden öğrenciler, derslerini Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+ üzerinden sürdürdü.

2 milyon öğrenci, EBA TV derslerini TV+'ta izledi
15.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:02

Pandemi döneminde eğitime evden devam eden öğrenciler, derslerini Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+ üzerinden sürdürdü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in dijital yayıncılık platformu TV+, eğitimin ve çalışmaların evden yürütüldüğü dönemde en çok tercih edilen uygulamalardan biri oldu. Film kanallarından spor kanallarına, belgesellerden çocuk içeriklerine binlerce içerik sunan TV+, bu dönemde seyircilerine başka dünyanın kapılarını araladı.

Eğitimlerine evlerinden online olarak devam eden öğrenciler ise TV+ üzerinden EBA TV'den takip etti. 2 milyon öğrenci, eğitimlerini aksatmamak için EBA TV'den derslerini izledi. Turkcell'in öğrenciler için mart ayından itibaren tanımladığı GB hediyeleri sayesinde öğrenciler, derslerini kesintisiz ve hızlı bir şekilde takip etme şansı buldu. EBA TV kanalları arasında ise TRT EBA TV İlkokul kanalı, ortaokul ve lise kanallarına göre daha çok izlendi.

Evde eğlenceli vakit geçirmek isteyenler, bu süreçte bol bol film izledi. Binlerce film, dizi ve belgeselden oluşan TV+ içeriğinden mayıs ayında seyircilerin en çok tercih ettiği filmler; Her Şey Aşktan, Ocean's Eight, Sahil Güvenlik, Adalet Birliği ve Dönerse Senindir oldu.

Türkiye'nin TV+'ı en çok takip eden illeri arasında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Bursa, Konya, Denizli, Antalya ve Gaziantep yer aldı.

Bundesliga rekor kırdı

Futbolseverler, tutkunu olduğu Alman futbol ligi Bundesliga'yı bu süreçte TV+'tan takip etti. S Sport ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanan Bundesliga Ligi maç yayınları izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Bu dönemde S Sport 1 kanalı 2 kat, S Sport 2 kanalı ise 4 kat fazla izlenerek büyük bir rekora imza attı.

16 Mayıs'ta oynanan ilk maçların yayınları sırasında, mayıs ayının diğer günlerine oranla S Sport 1 kanalı yüzde 420, S Sport 2 kanalı ise yüzde 795 daha fazla izlendi.

26 Mayıs'ta oynanan ve ligde şampiyonluğu etkileyecek Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı ise karantina dönemi ortalamasına göre yüzde 1.208 izlenerek en çok izlenen yayın oldu.

17 Haziran'da başlaması planlanan Premier Lig de futbolseverler tarafından TV+'tan takip edilebilecek.

Tenis tutkunlarının hasreti de Novak Djokovic, Dominic Thiem gibi yıldızların katıldığı ve Eurosport 2'den yayınlanan Adria Turnuvası ile bitecek.

Kaynak: AA

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