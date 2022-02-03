2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para dolu kasanın çalınması ile yürütülen soruşturmada 402 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 5 kişinin kimliğini saptadı. Şüphelilerden 2'si yakalanarak tutuklanırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ile para dolu kasanın çalınmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öncelikle olay yeri ve çevresindeki 90 güvenlik kamerasının yaklaşık 402 saatlik görüntüleri incelendi. Şüphelilerin, hırsızlığın ardından lüks araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. İnceleme sonucu hırsızlığı M.Ç., S.B., K.Ç., M.T. ve M.T.'nin gerçekleştirdiği saptandı. Yakalama çalışmaları devam ederken şüphelilerin olayda kullandıkları araçla şehir dışından Ankara'ya geldikleri belirlenince, araç takibe alındı. Çevre Yolu üzerinde durdurulan araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden M.Ç. ve S.B., çıkmaz sokakta kıstırılarak yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler M.Ç. ve S.B. tutuklandı. Kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.