2 milyon kişiye aralıksız hizmet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 milyon kişiye aralıksız hizmet

15.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:54
2 milyon kişiye aralıksız hizmet

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Reşit Bilgili'yi ziyaret etti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Reşit Bilgili'yi ziyaret etti. Ziyarette Reşit Bilgili, 2 milyon kişiye kaliteli ve sürekli elektrik dağıtım hizmetini vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Gerçekleşen ziyarette TREDAŞ'ın Trakya'da ve Çerkezköy ilçesi genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler edinen Vahap Akay, Reşit Bilgili'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Reşit Bilgili, müşteri memnuniyetini ön plana alarak teknolojik altyapısını kuran TREDAŞ'ın, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli ve sürekli elektrik dağıtım hizmetini, vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise TERDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili'ye çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Mehmet Muş Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Çolpan İlhan Serdar Ortaç
Spor Samatta Ozan Kabak Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Ekim Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 milyon kişiye aralıksız hizmet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 09:58:11. #1.14#
title