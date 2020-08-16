2 milyon 470 bin metrekare yeşil alana bakım Malatya Büyükşehir Belediyesi park, kavşak ve refüjlerdeki çiçeklendirme çalışmaları ile parkalardaki bakım onarım faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi park, kavşak ve refüjlerdeki çiçeklendirme çalışmaları ile parkalardaki bakım onarım faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, farklı tür ve cinsten binlerce mevsimlik çiçeği toprakla buluşturulurken bir yandan da yabani otlar parklardan ayıklanıyor.

Yapılan çalışmalarla Malatya'nın daha güzel ve renkli bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren ekipler, kavşak, refüj ve parklarda yüzbinlerce farklı tür ve renkte mevsimlik çiçek dikim çalışmaları ile yabani otların temizlenmesi için büyük gayret gösteriyor. Ayrıca Park ve çocuk oyun alanlarında bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını da sürdüren ekipler parkların daha yaşanabilir mekanlar haline getirilmesi noktasında çaba gösteriyor.

Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Turan Özbey, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi olarak Malatya'da 2 milyon 470 bin metrekare yeşil alanın bakım, temizlik, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarını yürütmekteyiz. Ayrıca bu yıl içerisinde şehrimize yaklaşık 270 bin metrekare daha yeşil alan kazandırıldı. Ekiplerimiz bir yandan yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışması yaparken diğer yandan da parklarımızda bulunan çocuk oyun guruplarını, banklar ve kamelyaların bakım onarım ve tadilat çalışmalarını yapmaktalar. Vatandaşlarımızın bu mekanlarda rahat bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürmekteler. Mevsimlik çiçek dikim çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık bundan sonra buraların yaşatılması için çalışacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA