2 milyon 200 bin TL'lik aracıyla görüntülendi

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam 2 milyon 200 bin TL değerindeki Ferrari marka aracı ile Arnavutköy sokaklarında görüntülendi

İş görüşmesinden geldiğini söyleyen Özçivit, "Yakında eşim Fahriye ile bir tatile çıkacağız ama rota belli değil. Trafik yapmayalım daha sonra konuşuruz" diyerek gözlerden kayboldu.

Özçivit, 2 milyon 200 bin TL değerindeki Ferrari marka aracıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Ayrıca tarz değişikliği ile ilgili soruya esprili bir yanıt veren Burak Özçivit, "Karan gibi tarzımı değiştirmemi mi istiyorsunuz?" diyerek muhabirlere takıldı.

Kaynak: Snob Magazin