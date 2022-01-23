2 MİLYAR LİRALIK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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2 MİLYAR LİRALIK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesinde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan 8 milyon 960 bin adet makaron ele geçirdi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesinde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan 8 milyon 960 bin adet makaron ele geçirdi.

Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında, jandarma ekiplerinin kontrollerinde, 7 suç kaydı bulunan R.K. adlı kişinin şoförlüğünü yaptığı TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan 8 milyon 960 bin adet makaron ele geçirildi. Şüpheli nakkında adli işlem başlatıldı.

2 MİLYAR LİRALIK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

2 MİLYAR LİRALIK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

2 MİLYAR LİRALIK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Haber

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