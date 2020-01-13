2 Milyar Dolarlık Sektörün Uluslararası Fuarı sona erdi

13.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:06

122 farklı ülkeden 16 binin üzerinde ulusal ve uluslararası alıcı ile 600'den fazla markanın katılımı gösterdiği fuarda katlanabilir banyo küvetinden hem seyahat çantası hem de yatak olarak kullanılabilen çocuk minderine, yer kaplamayan bebek banyo setlerinden elektrikli beşiğe kadar sektörün en yeni ve trend ürünleri görücüye çıktı.

2020 yılı İlkbahar-Yaz Bebek Çocuk modası ile başta bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları olmak üzere; araç gereç, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, oyuncak ve bisiklet grubu ile anne ve hamile ürünlerine kadar, bebek ve çocuk sektörüne ait tüm ürün grupların yer aldığı İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, Türkiye'nin en büyük anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcılarını tek bir çatı altında buluşturdu.

Uluslararası ziyaretçi sayısı ile yeni yılda katılımcılarının ve sektörün yüzünü güldürdüklerini belirten Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer, "122 ülkeden 16 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştık. En çok ziyaretçi gelen ilk 5 ülke sırasıyla Cezayir, Irak, Libya, Rusya ve Suudi Arabistan olarak gerçekleşti. 4 günün sonunda Uluslararası ziyaretçide toplam ziyaretçiye oranla yüzde 32 gibi çok yüksek bir orana ulaşırken, yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki seneye göre yüzde 28 artış oranını yakaladık. Özellikle bu yıl yeni işbirliklerine katkı sağlamak amacıyla Lübnan, BAE, Kuveyt, Filistin, Fas, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Libya, Irak, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna dahil 15 hedef ülkeden özel olarak ağırladığımız 200 kişilik alım heyeti fuarımızı ziyaret etti '' dedi.

10-13 Haziranda İstanbul Kids Fashion' da yeniden buluşalım....

Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarının kış ve yaz olmak üzere yılda iki kez düzenlendiğinin altını çizen Dinçer, şöyle devam etti: " 2020' de İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını sergileyip başarılı bir fuar geçiren katılımcı firmalarımızı, Sonbahar-Kış çocuk modası koleksiyonlarını sergilemek üzere 10-13 Haziran 2020 tarihlerinde İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde yapılacak, 39. Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri İstanbul Kids Fashion Fuarı'na bekliyoruz '' ifadelerini kullandı.

İş hacmi yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan Türkiye bebek ve çocuk ürünleri pazarında, çocuk başına aylık harcama miktarı 40-60 dolar iken, yıllık harcama tutarı 480 ila 700 dolar arasında. Tekstil grubu yüzde 30 ve bebek bezleri yüzde 22 iş hacmi ile pazarda en büyük paya sahip olan gruplar arasında yer alıyor. Pazar payı büyüklüğüne göre bu ürünleri mama ve oyuncak grubu takip ederken, bebek arabalarını da kapsayan Bebek Araç Gereçleri ve Mobilya ürünleri yüzde 8 civarında sektörden pay alıyor.

Kaynak: Bültenler