2 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI İDDİASI: POLİS ŞİRKETTE ARAMA YAPIYOR

Kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla ilgili şirketin Kadıköy'de bulunan merkezinin polis arama yapıyor.

İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - Kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla ilgili şirketin Kadıköy'de bulunan merkezinin polis arama yapıyor.

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı belirtildi. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis savcılık izninin ardından ofiste inceleme başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı