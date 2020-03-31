2 milyar dolar ciro, 80 ülkeyle ticaret Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu: Türkiye'mizin bereketli mahsulleri sorunsuz şekilde sofralarımıza gelmeye devam edecek

Türkiye'nin en büyük gıda ve tarım şirketi Tiryaki Agro Gıda CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı 'gıda krizi yaşanır mı' iddialarına karşılık "Tüm Türkiye vatandaşları bu konuda rahat olsun. Bugüne kadar olduğu gibi, bugün ve yarın da bereketli topraklarımızın bizlere verdiği nimetleri kesintisiz olarak sofralarınıza getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin en büyük gıda ve tarım şirketi Tiryaki Agro Gıda, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle oluşabilecek gıda ve tedarik zinciri sorunu risklerine karşın var gücüyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. 20 fabrikası, 1500 çalışanı ve anlaşmalı çiftçileriyle hiçbir aksama olmaması adına ekstra önlemler alan Tiryaki Agro'nun CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, "Böylesine zorlu bir süreçte tüm gıda üretim ve tedarik zinciri konusunda planlamalarımızı yaptık. Vatandaşlarımız rahat olsun. Türkiye'mizin bereketli topraklarının bereketli ürünlerini sorunsuzca sofralarına taşımaya devam edeceğiz" dedi.

5 kıtada 80 ülke ile ticaret yaparak Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını belirten Tiryaki Agro Gıda CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, "Yarım asrı aşkın süredir, Türkiye'mizin bereketli topraklarında üreterek hem güzel ülkemizin sofralarına misafir olduk, hem de dünyanın dört yanına gerçekleştirdiğimiz ihracatla bayrağımızı her zaman gururla temsil ettik. Tiryaki Agro olarak 20 fabrikamız, 1500 kişiyi aşkın çalışma arkadaşımız ve yüz binlerce emektar çiftçimizle beraber, bu zorlu dönemde de Anadolu'nun bereketini sofralara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye olarak devletiyle ve milletiyle çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Herhangi bir gıda krizi ile asla karşılaşmayacağız. Kendimize yetebileceğimiz, buna imkan sağlayan çok bereketli topraklarımız, olağanüstü gayret gösteren çiftçilerimiz ve bunu işleyip sofralara taşıyan dünya çapında tesislere sahibiz" dedi.

Tedarik zincirine ekstra önlem

Bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerinin işlenmesi ve tedarik zincirinin yönetimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Süleyman Tiryakioğlu şunları

söyledi: "Türkiye'nin dört bir yanında yer alan fabrikalarında üretimlerine devam ederken, tedarik zincirinin de aynı şekilde işlemesi için de ekstra önlemler alıyoruz. İş birliği yaptığımız, tedarik zincirimizin tüm unsurları ile koordineli bir çalışma ile vatandaşlarımıza en doğal ve en uygun gıdayı götürmeye devam edeceğiz."

2 milyar dolar ciro, 80 ülkeyle ticaret

Türkiye'nin özel sektördeki en büyük tarım ihracatçısı konumunda olan Tiryaki Agro, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da üretim gerçekleştiriyor. 2 milyar doları aşkın cirosu, 6 milyon ton üzeri ticaret ve üretim kapasitesi ve 1 milyon tona yaklaşan depolama kapasitesiyle, 14 ayrı bölgede 20 fabrikada tedarik zincirini verimli yöneterek Türkiye'nin bölgesel gücü olmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler