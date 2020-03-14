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Avrupa, Tokyo, Spor

2 milli sporcu Avrupa kotası için üst tura çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları birinci gününde, 2 milli sporcu üst tura çıktı.

14.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:59
2 milli sporcu Avrupa kotası için üst tura çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları birinci gününde, 2 milli sporcu üst tura çıktı.


İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları birinci gününde ringe 3 sporcu çıktı.


Kadınlar 60 kiloda ringe çıkan Esra Yıldız, Ukraynalı rakibi Maryna Malovana'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Erkekler 52 kiloda ringe çıkan Batuhan Çiftçi, Belçikalı rakibi Zakaria Bouhdi'yi mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. 57 kiloda ringe çıkan Hakan Doğan, A.Vasile Usturoi'ye mağlup olarak elendi. Müsabakalar yarın devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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