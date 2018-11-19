Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumunun desteğiyle Marmara Üniversitesi TTürkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 20-21 Kasım'da İstanbul'da 2. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu düzenlenecek.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Tataristan ve Türkmenistan'dan bilim insanlarının katılacağı sempozyumda "Çağdaş Türk devlet ve toplulukları yazı sistemleri/alfabeleri", "Çağdaş Türk alfabeleri", "Türk devlet ve topluluklarında alfabe kabul süreç ve uygulamaları", "Türk devlet ve topluluklarında ortak alfabe kullanılma olasılığı", "Neden yazıda birlik sağlanamıyor?" ve "Yazı alanındaki etkileşim" başlıkları altında çeşitli bildiriler sunulacak. - ANKARA