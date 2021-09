2 METRUK BİNA YIKILDI

Uzun yıllardır metruk bir şekilde duran, tehlike arz eden ve aynı zamanda görüntü kirliliğine yol açan her iki binanın yıkımında Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da bulundu. Yapılan inceleme ve prosedürlerden sonra her iki binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Çalışma arkadaşlarımızın yapmış olduğu incelemeler ve prosedürler sonrasında her iki binanın yıkım işlemini gerçekleştirdik. 1 binanın İmar Müdürlüğümümüzün incelemeleri ve mahkeme kararı neticesinde yıkım kararı çıktı. Diğer bina ise mülk sahibinin isteği üzerine yıkımı gerçekleştirdik. Uzun yıllardır bu 2 yapı burada güzel bir görüntü oluşturmuyordu. Mahalle sakinlerimizde bu konudan rahatsızdı ve biz bu sorunu kısa sürede çözdük" dedi.

