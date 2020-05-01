2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendi
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2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendi

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendi
01.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:30

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendi Vatoz ailesinden kemane balığı ünlü tatil merkezinde görüntülendi İzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendi

Vatoz ailesinden kemane balığı ünlü tatil merkezinde görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Paşalimanı sahilinde bir vatandaş, denizin içinde büyük bir balık gördü. Balığı yaklaşan ve şaşıran çift, 2 metreye yakın uzunluktaki kemane balığını görüntüledi. Kıyıda görüntülenen balık, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, kemane balığının Ege ve Akdeniz bölgelerinde oldukça yaygın olduğu ifade edilirken, Marmara'da ise nadiren görüldüğü öğrenildi.

Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığının 1 ila 2 metre arasında boylarının değiştiği öğrenildi.

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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