2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendi
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2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendi

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendi
01.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:58

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Paşalimanı Sahili'nde bir vatandaş, denizin içinde büyük bir balık gördü. Balığı yaklaşan ve şaşıran çift, 2 metreye yakın uzunluktaki kemane balığını görüntüledi. Kıyıda görüntülenen balık, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, kemane balığının Ege ve Akdeniz bölgelerinde oldukça yaygın olduğu ifade edilirken, Marmara'da ise nadiren görüldüğü öğrenildi.

Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığının 1 ila 2 metre arasında boylarının değiştiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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