2 metre boyunda Ramazan Pidesi
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2 metre boyunda Ramazan Pidesi

2 metre boyunda Ramazan Pidesi
01.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:58

2 metre boyunda Ramazan Pidesi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 metre 30 santimetre boyundaki Ramazan pidesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

2 metre boyunda Ramazan Pidesi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 metre 30 santimetre boyundaki Ramazan pidesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Amcaoğlu olan Mustafa ve Yasin Şahin, 2 metre 30 santimetre uzunluğundaki Ramazan için özel ürettikleri pideyi sergilemek amacıyla yaptıklarını dile getirerek, vatandaşların dikkatini çekmek istediklerini kaydettiler.

Yasin Şahin, matador ve ayrıca taş fırın ile yıllardır mahallede fırıncılık yaptıklarını ifade ederken yapmış oldukları Ramazan pidesi ile ilgili de şunları söyledi:

"Babalarımızdan devraldığımız fırın ile farklı çeşit pide üretimi yapıyoruz. Aile şirketimiz var ve amcaoğlu Mustafa ile bu mesleği babalarımızdan devraldık. Tavşanlı'da ve bölgemizde ilk kez bu kadar büyük bir Ramazan pidesi yaptığımı düşünüyorum. Pideyi yaptıktan sonra ölçtüğümüzde 2 metre 30 santim geldi. Biz bu mesleği severek yapıyoruz."

Mustafa Şahin ise, "Ramazan ayına özel pide yaptık. Babamlar pideyi en büyük 60 santimetre yapmıştı. Biz de amcaoğlumla ne kadar büyük pide yapabiliriz diye düşündük ve 8 hamurdan, 2 metre 30 santim boyunda susamlı pidemizi yaptık. Sosyal medya hesaplarımıza pidenin fotoğrafını koyduğumuzda çok büyük ilgi gördü. Bu pideyi görmeye gelenler fotoğraf çekilmek isteyenler, sadece bizim mahalle değil, uzak mahallelerden de geliyorlar. Pidemiz satılık değil, Ramazan boyunca vitrinde sergilenmesi için özel yaptık. İhtiyaç sahibi ailelere de her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında ikramlarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Sipariş üzerine yapılan ve normal 400 gramlık pidenin 8 katı daha büyük olan 2 metre 30 santimetre boyundaki pidenin satış fiyatının 35 TL olduğunu belirtildi.

2 metre boyunda Ramazan Pidesi

Kaynak: İHA

Manşet

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