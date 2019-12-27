27.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:41

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen '2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu. Müzisyenler Ceylan Ertem, Irmak Arıcı ve Ufuk Beydemir'in de aralarında olduğu ünlülerin katıldığı törende medya, sanat ve iş dünyasından pek çok isim ödüle layık görüldü.



İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü tarafından düzenlenen '2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu. 2019 yılının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği törende farklı sektörlerden çok sayıda firma ve kişi ödüle layık görüldü. Gerçekleştirilen törenin açış konuşmalarını İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Babacan ile İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Vardarlıer gerçekleştirdi.



Konuşmasında Türkiye'nin kalkınma hikayesinde vizyoner bir bakış ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Babacan, eğitim kalitelerini uluslararası standartlarda kanıtlamak için akreditasyon süreçlerini başarıyla devam ettiklerini söyledi.



Vardarlıer ise uzun süredir hazırlandıkları törenin kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.



İki ayrı kategoride 35 ödül verildi



İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 'Medipol İK Ödülleri' İşletme Ödülleri ve Özel Ödül olmak üzere iki ayrı kategoride verildi.



'Medipol İK Ödüllerini' kazananlar şöyle sıralandı:



Yılın İnovasyon Hızlandırma Kurumu: Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi



Yılın En Çok Çalışılmak İstenen Kurumu: Koç Grubu



Yılın En Çok Stajyer Alımı Yapan Kurumu: Yapı Kredi Bankası



Yılın En Çok Yeni Mezun Çalıştıran Kurumu: Turkuvaz Medya



Yılın Çalışana Değer Veren Kurumu: Yemeksepeti



Yılın En Çok Çalışan Gelişimini Destekleyen Kurumu: QNB Finansbank



Yılın Sosyal Medyayı En Faydalı Kullanan Kurumu: Trendyol



Yılın En Çok İlan Yayınlayan Kurumu: Watsons



Yılın En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması: ING Bank



Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Akbank Şehrin İyi Hali



Yılın En Yeşil İnsan Kaynakları (Çevre Dostu) Kurumu: Yves Rocher



Kadınları İş Hayatında Destekleyen Kurum: LC Waikiki



Başvuru Sonrası Adaya En Hızlı Dönüş Yapan Kurum: CMC



İşe Alımda Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Kurum: Teknosa



İnsan Kaynaklarında Dijitalleşmede En İyi Kurum: Mental HR



Hayvan Hakları Duyarlılığı En Yüksek Olan Kurum: Migros



Özel Ödül Kategorisi



Özel Jüri Kategorisi Ödül Takdimi: Umutcan Tütüncü (Yılın Just Dance Şampiyonu)



Kariyerinde Engel Tanımayan Profesyonel: Tuğba Erbilen Gültekin



Başarısıyla Fark Oluşturan Sporcu: İbrahim Çolak



İnsan Kaynaklarına En Çok Katkı Yapan Yazar: İdil Türkmenoğlu



Yılın En Beğenilen Gazetecisi: Müge Anlı



Yılın En Beğenilen Haber Spikeri: Ece Üner



Yılın En İyi Girişimcisi: İbrahim Yılmaz



Yılın En Fayda Sağlayan Sosyal Medya Fenomeni: Eylül Öztürk



Yılın En İyi İnsan Kaynakları Blogger'ı: Sinem Işık



Yılın En İyi Dergisi: KLASS Magazin



Yılın En İyi Köşe Yazar: Gülse Birsel



Yılın En Çok İzlenen TV Programı: Temizlik Benim İşim - Kadir Ezildi



Yılın En Çok Dinlenen Sanatçısı: Ufuk Beydemir



Yılın En İyi Ses Getiren Sanatçısı: Irmak Arıcı



Yılın En İyi Müzik Grubu: Manga



Yılın Müzik İnsanı: Ceylan Ertem



Yılın En İyi Oyuncusu: Taner Ölmez



Yılın En İyi Farkındalık Oluşturan Dizisi: M Doktor



Yılın Engel Tanımayan Kurumu: Mutluluğun Adresi - İSTANBUL

Kaynak: İHA