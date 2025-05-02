2 MAYIS NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

2 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 2 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 2 Mayıs tarihinde neler oldu? 2 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 2 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1670 - İngiltere Kralı II. Charles, Hudson's Bay Şirketine sözleşme çerçevesinde ayrıcalıklar tanıyarak, Hudson Körfezi'nin içlerine akan tüm akıntı kenarlarında bulunan Kızılderililer ile ticaret yapmasını kabul etti. Kürkçü Topluluğu bunu, dünyadaki en eski "müessese" olarak görüyor.

1807 - Münih'te Viktualienmarkt (Münih'in içinde yer alan ve gıda maddeleri için kurulan pazar) kuruldu.

1808 - Dos de Mayo Ayaklanması: Madrid halkı, şehirlerini işgal eden Fransız ordusuna karşı ayaklanma başlattı.

1843 - İlk Alman göçmenler Şili'deki Puerto Hambre limanına vardılar. Özellikle Llanquihue Gölü çevresine yerleştiler.

2 MAYIS NE GÜNÜ

1885 - Anadolu'nun ilk lisesi (idadisi) olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin temeli törenle atıldı.

1896 - Budapeşte'de bundan böyle düzenli olarak, Avrupa kara parçaları üzerinde bağdaşan metro seferleri başladı.

1920 - Maarif Vekâleti (Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı) kuruldu. (23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra Hükûmetin, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı yasası ile İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekâletinden biri olarak "Maarif Vekâleti" örgütlenmiştir.)

1924 - Norddeutscher Rundfunk AG (NORAG), sonraki adıyla NDR televizyon kanalı yayın yapmaya başladı.

1926 - Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.

1938 - Ordu Süvari Ekibi, Roma'da Milletler Kupası yarışlarında, altın Mussolini Kupası'nı kazandı.

1945 - İtalya'daki Alman işgal birlikleri; Müttefik ordularına, Berlin'deki Alman güçleri ise, Sovyet Mareşal Jukov'un birliklerine teslim olmaya başladı.

Tarihte bugün ne oldu

1998 - Brüksel'de Avrupa Birliği'nin para politikalarını yönetmesi amacıyla, Avrupa Merkez Bankası kuruldu.

1999 - Fazilet Partisi'nden Merve Kavakçı, milletvekili yemin törenine türbanla katıldı. Olay, TBMM'de protestolarla karşılandı.

2008 - Myanmar'da Nargis kasırgası meydana geldi: 80.000'den fazla kişi öldü.

2011 - Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin Pakistan'ın Abbottabad şehrinde açtığı ateş sonucu, Usame bin Ladin öldürüldü.