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2 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!

2 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2 Mayıs Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 2 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2 Mayıs Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

2 MAYIS CUMA HUTBESİ

2 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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